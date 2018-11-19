2018-11-19T06:01:33+03:00
Спорт

Первенство России по керлингу: у иркутян первое место

Соревнования прошли в Сочи
Ирина РЮТИНА
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Первенство России по керлингу: у иркутян первое местоПервенство России по керлингу: у иркутян первое место
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Иркутская команда победила на первенстве России по керлингу среди юношей до 19 лет. Соревнования завершились в минувшие выходные в городе Сочи в центре «Ледяной куб».

В турнире приняли участие 24 команды из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Самарской, Челябинской, Калининградской и Новосибирской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республик Татарстан и Удмуртия.

- Регламент матча – 8 эндов, - отмечает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя. По итогам игр победу одержала иркутская команда. В составе нашей команды Андрей Шевченко, Артем Каретников, Николай Лысаков и скип Андрей Дудов.

Второе место заняла команда «Санкт-Петербург 3», третье место – у команды «Московская область 1».

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