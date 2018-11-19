СЕГОДНЯ 05:38 2018-11-19T05:39:11+03:00

Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Перспектива отдыха на берегу океана заставила жительницу поселка Новонукутский Иркутской области погасить задолженность перед банками. Чтобы приставы сняли запрет на выезд из России, она заплатила 448 тысяч рублей за кредиты.

- Женщина оформила кредиты в двух банках, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - После того как она перестала выплачивать свои долги, они обратились в суд.

Для погашения кредита приставы арестовали половину ежемесячной пенсии и наложили запрет на выезд из страны. Вето приставов пришлось совсем некстати. Дети пенсионерки решили подарить ей туристическую путевку в Тайланд. Решив не терять возможность выраваться из заснеженной Сибири в теплые края, пожилая женщина оплатила сначала 188 тысяч рублей, а через месяц и оставшуюся часть долга. После чего с чистой совестью отправилась на отдых.