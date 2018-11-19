Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде
Перспектива отдыха на берегу океана заставила жительницу поселка Новонукутский Иркутской области погасить задолженность перед банками. Чтобы приставы сняли запрет на выезд из России, она заплатила 448 тысяч рублей за кредиты.
- Женщина оформила кредиты в двух банках, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - После того как она перестала выплачивать свои долги, они обратились в суд.
Для погашения кредита приставы арестовали половину ежемесячной пенсии и наложили запрет на выезд из страны. Вето приставов пришлось совсем некстати. Дети пенсионерки решили подарить ей туристическую путевку в Тайланд. Решив не терять возможность выраваться из заснеженной Сибири в теплые края, пожилая женщина оплатила сначала 188 тысяч рублей, а через месяц и оставшуюся часть долга. После чего с чистой совестью отправилась на отдых.