Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино
Сибирское кино увидит вся «Страна». Именно так называется всероссийский конкурс документальных фильмов. Картина «Иркутский национальный вид спорта» стала самым крупным спортивным кинопроектом за всю историю области. Об этом авторы фильма о хоккее с мячом сообщили в своем официальном сообществе в «Вконтакте»:
- В создании фильма принимали участие местные киностудии, режиссером картины стала Анастасия Зверькова. Церемония награждения состоится 19 ноября в Москве.
Состав жюри престижного конкурса впечатляет, творчество иркутян будут оценивать Егор Кончаловский, Владимир Соловьев, Эдуар Салагаев, Кирилл Набутов и руководитель дирекции документального кино Первого канала Светлана Колоскова.
Премия «Страна» состоится уже в восьмой раз. Ее организаторами являются ВГТРК и Национальная ассоциация телерадиовещателей. Конкурс проводится для выявления талантливых деятелей кинематографа и сохранения традиций отечественного кинопроизводства.