2018-11-19T06:22:43+03:00
Общество

Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино

Он пройдет 19 ноября в Москве
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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История иркутского хоккея прошла в финал национальной премии документального кино.История иркутского хоккея прошла в финал национальной премии документального кино.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сибирское кино увидит вся «Страна». Именно так называется всероссийский конкурс документальных фильмов. Картина «Иркутский национальный вид спорта» стала самым крупным спортивным кинопроектом за всю историю области. Об этом авторы фильма о хоккее с мячом сообщили в своем официальном сообществе в «Вконтакте»:

- В создании фильма принимали участие местные киностудии, режиссером картины стала Анастасия Зверькова. Церемония награждения состоится 19 ноября в Москве.

Состав жюри престижного конкурса впечатляет, творчество иркутян будут оценивать Егор Кончаловский, Владимир Соловьев, Эдуар Салагаев, Кирилл Набутов и руководитель дирекции документального кино Первого канала Светлана Колоскова.

Премия «Страна» состоится уже в восьмой раз. Ее организаторами являются ВГТРК и Национальная ассоциация телерадиовещателей. Конкурс проводится для выявления талантливых деятелей кинематографа и сохранения традиций отечественного кинопроизводства.

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