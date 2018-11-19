2018-11-19T10:51:02+03:00
Общество

Учительницу из Иркутской области, которая лишила ребенка школьного обеда, оштрафовали

Об этом заявила иркутский детский омбудсмен Светлана Семенова
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Учительницу, которая в наказание оставила ребенка без обеда в школьной столовой, наказали рублем.Учительницу, которая в наказание оставила ребенка без обеда в школьной столовой, наказали рублем.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Известие о том, что ребенка лишили школьного обеда из-за плохого поведения, шокировало иркутян. Наказать ребенка за плохое поведение решила классный руководитель одной из школ Иркутской области.Отец ученика обратился с жалобой на педагога к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области Светлане Семеновой. Тут и выяснилось, ко всему прочему, что подобное решение вынесли...на общем собрании класса, где дети живо осудили хулигана.

-Я категорически против таких методов наказания, педагог повела себя непрофессионально, – сразу высказала свою позицию Светлана Семенова. - Оставлять ребенка без пищи нельзя, ни в каких целях, а тем более воспитательных. Это должно быть известно и родителям и, тем более, учителям. Лишение ребенка пищи приводит не только к психологическому дискомфорту, но и отрицательно сказывается на его физическом здоровье. Убеждена, у педагогов достаточно мер воздействия на детей — без того, чтобы попирать их основные права и лишать еды.

В школу детский омбудсмен направила письмо с требованием разобраться в ситуации и наказать учителя. Только что стало известно, что в истории разобрались. Учительнице, которая столь странно решила повлиять на ребенка, сделали выговор. Приняли меры и материального характера - ее оштрафовали, лишив стимулирующих выплат.

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