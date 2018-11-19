2018-11-19T12:01:12+03:00
Общество

В Бурятии назвали дату празднования буддистского Нового года

Праздник Белого месяца становится визитной карточкой региона
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Бурятии назвали дату празднования буддистского Нового года. Фото: пресс-служба министерства туризма БурятииВ Бурятии назвали дату празднования буддистского Нового года. Фото: пресс-служба министерства туризма Бурятии
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Согласно лунному календарю, следующий год желтой земляной свиньи наступит 5 февраля 2019 года. Этот день в Бурятии объявлен выходным и первым днем празднования традиционного праздника Белого месяца – Сагаалган, который символизирует начало первого весеннего новолуния и возрождение жизни после зимы. В этом году торжественные мероприятия пройдут в рамках проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии».

- Его цель продвижение этнокультурного и туристического потенциала Бурятии в России и за рубежом, - сообщили в пресс-службе министерства туризма республики. – Уже в этом году в рейтинге популярности отечественных дедов морозов, бурятский Сагаан Убгэн занял пятое место.

Сагаан Убгэн, чье имя переводится на русский как Белый Старец, получил приглашение на традиционное празднование дня рождения Деда Мороза из Великого Устюга. Однако сам явиться на торжественное мероприятие не смог. Поэтому, идя в ногу со временем, записал видеопоздравление для своего коллеги.

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