За повторное вождение в пьяном виде житель Бодайбо отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-19T12:38:30+03:00

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Не сделал выводов и вновь сел пьяным за руль. Инспекторы ГИБДД из Бодайбо задержали ранее судимого местного жителя. В прошлый раз он отделался условным сроком и штрафом. Но теперь судья не стал проявлять снисхождение и отправил рецидивиста в колонию.

- Мужчина уже совершал аналогичное правонарушение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – С учетом этого, суд приговорил его к 6 месяцам колонии-поселения и лишил водительских прав на 3 года.

Подобные случаи не редкость. Экономя деньги на такси или по другим причинам, многие водители продолжают садиться за руль после употребления алкоголя. За ноябрь 2018 года у региональных сыщиков накопилось уже 500 уголовных дел за повторную пьяную езду.

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