2018-11-19T15:05:58+03:00
Общество

Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей

Добиться выплаты удалось только через суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей.Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Нерадивый отец долго отказывался оплачивать содержание ребенка, ссылаясь на то, что у него недостаточно денежных средств. За это время он задолжал своему несовершеннолетнему сыну 496 тысяч рублей. Теперь его автомобиль «UAZ Patriot» уйдет с молотка.

- Мать ребенка подала иск, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Она указала, что положенную 1/6 часть дохода мужчина не выплачивает.

Приставы не поверили в рассказы о нехватке денег, ведь подобные истории они слышат каждый день. Они обнаружили у должника автомобиль «UAZ Patriot». На него был составлен акт описи, арестованный автомобиль вскоре реализуют на торгах. Еге оценили в 475 тысяч рублей. Даже после этого, горе-папаша останется должен своему ребенку и его матери.

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