2018-11-19T15:37:42+03:00
Общество

Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом

Виновнику происшествия грозит лишение свободы на срок до 5 лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Курганской областиВодитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Курганской области
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Авария, повлекшая гибель молодого сибиряка случилась утром 19 ноября на 240 километре трассы «Иртыш» в Кетовском районе Курганской области. Это произошло, после того как 46 летний водитель грузовика «DAF» начал торможение. От чего полуприцеп его машины выкатился на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом «Volvo». Находившийся за его рулем 26-летний иркутянин скончался на месте до приезда скорой помощи.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.- Виновнику происшествия грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

На месте столкновения грузовиков работают инспекторы ГИББД, они изучают все обстоятельства, приведшие к гибели иркутянина.

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