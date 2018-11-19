СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-19T15:37:42+03:00

Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Курганской области

Виновнику происшествия грозит лишение свободы на срок до 5 лет

Изменить размер текста: A A

Авария, повлекшая гибель молодого сибиряка случилась утром 19 ноября на 240 километре трассы «Иртыш» в Кетовском районе Курганской области. Это произошло, после того как 46 летний водитель грузовика «DAF» начал торможение. От чего полуприцеп его машины выкатился на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом «Volvo». Находившийся за его рулем 26-летний иркутянин скончался на месте до приезда скорой помощи.

- Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.- Виновнику происшествия грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

На месте столкновения грузовиков работают инспекторы ГИББД, они изучают все обстоятельства, приведшие к гибели иркутянина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области. Из-за резкого похолодания, снегопадов, метелей и образования гололеда на трассах, спасатели решили организовать на дорогах дежурства оперативных групп. Подробнее.