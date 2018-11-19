2018-11-19T19:31:39+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снег

По области местами небольшой снег, ветер
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снегПрогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 20 ноября переменная облачность, ночью и днём без осадков. Ветер ночью дует переменный 1-6 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с.

- Вечером в Иркутске по прогнозу – небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Температура воздуха ночью около -22, днём -10,-12 градусов.

В Приангарье - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер дует юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

По Иркутской области температура ночью -17,-22, при прояснении -27,-32, в Катангском и северо-восточных районах -27,-32, при прояснении -35,-40. Днем столбики термометра покажут -9,-14, при облачной погоде -18,-23, в северных районах -17,-22, местами -22,-27.

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