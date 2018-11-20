Чемпионат России по хоккею с мячом: шесть матчей подряд «Байкал-Энергия» сыграет в Иркутске
В четверг, 22 ноября в Иркутске на стадионе «Рекорд» пройдет очередной матч первого этапа Чемпионата России по хоккею с мячом. На льду наши спортсмены из команды «Байкал-Энергия» встретятся с хоккейным клубом «Муром» из Мурманска.
- Игра начнется в 19.00 по местному времени, - сообщает пресс-служба иркутского хоккейного клуба.
Поддержите своих спортсменов! После последней неудачной встречи с ХК «Енисей» подбадривание болельщиков нашим хоккеистам необходимо. Сейчас бело-синие разместились на 10 строчке турнирной таблицы чемпионата.
- Нас ожидает домашняя серия из шести матчей подряд с перерывом, - отмечают в пресс-службе ХК «Байкал-Энергия». – Её (серию) команда должна расценивать, как шанс поправить своё турнирное положение.
КОНКРЕТНО
22 ноября: ХК «Байкал-Энергия» - ХК «Мурман»;
25 ноября: ХК «Байкал-Энергия» – ХК «Динамо-Казань»;
28 ноября: ХК «Байкал-Энергия» — ХК «Динамо-Москва»;
12 декабря: ХК «Байкал-Энергия» — ХК «Старт»;
15 декабря: ХК «Байкал-Энергия» — ХК «Родина»;
18 декабря: ХК «Байкал-Энергия» — ХК «Волга».