Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом
Не проиграли ни разу! Волейболистки ЖВК «Ангара» заняли первую строчку результативной таблицы по итогам второго тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока в предварительном этапе. Во втором туре, который состоялся с 13 по 18 ноября в Абакане, они одержали пять побед из пяти.
- Вчера девушки вернулись домой. Только два дня тренер дал им на отдых. Потом начнутся ежедневные тренировки два раза в день, - рассказали в пресс-служба Министерства спорта по Иркутской области.
Сейчас у волейболисток 30 очков, следом за ними идет команда из Омска «Омь-СибГУОР» - у них 19 очков. Отрыв приличный. Следующий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд пройдет в Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 11 по 16 декабря. Начало игр – в 15.00, 17.00 и 19.00 часов. Игры нашей команды будут проходить в 19.00 часов.
Напомним, в этом году в зоне Сибири и Дальнего Востока участвуют шесть команд:
«Ангара» из Иркутска;
«Алтай-АГАУ» из Барнаула;
«Омь-СибГУОР» из Омска;
«Забайкалка» из Читы,
«Олимп-2», Куйбышев Новосибирской области;
«Надежды Хакасии» из Абакана.