2018-11-20T04:29:16+03:00
Спорт

Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом

По итогам второго тура наши девушки на первом месте
Ирина РЮТИНА
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«Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом. Фото: Минспорта Иркутской области«Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом. Фото: Минспорта Иркутской области
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Не проиграли ни разу! Волейболистки ЖВК «Ангара» заняли первую строчку результативной таблицы по итогам второго тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока в предварительном этапе. Во втором туре, который состоялся с 13 по 18 ноября в Абакане, они одержали пять побед из пяти.

- Вчера девушки вернулись домой. Только два дня тренер дал им на отдых. Потом начнутся ежедневные тренировки два раза в день, - рассказали в пресс-служба Министерства спорта по Иркутской области.

Сейчас у волейболисток 30 очков, следом за ними идет команда из Омска «Омь-СибГУОР» - у них 19 очков. Отрыв приличный. Следующий тур чемпионата России по волейболу среди женских команд пройдет в Иркутске во Дворце спорта «Труд» с 11 по 16 декабря. Начало игр – в 15.00, 17.00 и 19.00 часов. Игры нашей команды будут проходить в 19.00 часов.

Напомним, в этом году в зоне Сибири и Дальнего Востока участвуют шесть команд:

«Ангара» из Иркутска;

«Алтай-АГАУ» из Барнаула;

«Омь-СибГУОР» из Омска;

«Забайкалка» из Читы,

«Олимп-2», Куйбышев Новосибирской области;

«Надежды Хакасии» из Абакана.

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