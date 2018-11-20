За заболеваемостью в Жигаловском районе Иркутской области следит Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 04:45 2018-11-20T05:04:08+03:00

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Общий эпидемиологический уровень заболеваемости в Жигаловском районе Иркутской области не превышен, ниже на 4,7 процента. Однако, специалистов волнует, что там идет рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

- Всего предварительный диагноз внебольничной пневмонии был выставлен 12 заболевшим, из них 10 - дети до 18 лет, - отмечает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области. - При медицинском осмотре пациентов бригадой специалистов Министерства здравоохранения Иркутской области диагноз подтвержден у 8-ми пациентов, в том числе у 6-ти детей и 2-х взрослых.

По результатам исследований проб биоматериала от больных из Жигаловского района определен разный спектр возбудителей ОРВИ: пневмококки, парагрипп, риновирусы, бокавирусы, микоплазма. Положительных находок гриппа не обнаружено. Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Подробнее об уровне заболеваемости в Приангарье читайте здесь: В Иркутской области растет число больных ОРВИ и гриппом