Полицейские задержали «банкиров», которые обналичивали деньги на съемной квартире в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:22 2018-11-20T05:26:07+03:00

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Несколько предприимчивых жителей Иркутска зарабатывали тем, что обналичивали деньги. На съемной квартире в центре города они организовали импровизированный офис, где с января 2016 года по ноябрь 2018 года оказывали незаконные услуги.

- Следствие располагает сведениями, что они способствовали уклониться клиентам, в том числе и юридическим лицам, от уплаты налогов. Таким образом, они могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время обыска в офисе нашли документы и электронные носители информации, печати фирм, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».