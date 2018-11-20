СЕГОДНЯ 06:14 2018-11-20T06:16:05+03:00

СК начал проверку после пожара, на котором погибли мать и двое детей в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Следователи приступили к расследованию причин трагедии, которая произошла днем 19 ноября в селе Большеокинское Братского района. На пожаре погибли 24-летняя мать и ее двое детей.

- Доследственная проверка проводится по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

Известно, что на пожаре выжил 3-летний мальчик. Он отравился продуктами горения и госпитализирован в Братскую детскую городскую больницу. Сейчас ему оказывают помощь медики. Следователи продолжают работать на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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