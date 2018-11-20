2018-11-20T08:11:23+03:00
Спорт

Выбыли из-за травм: футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин не сыграют со Швецией

Оба игрока уже покинули расположение сборной России
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Выбыли из-за травм: футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин не сыграют со ШвециейВыбыли из-за травм: футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин не сыграют со ШвециейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одни из лидеров сборной России, футболисты из Иркутской области братчанин Федор Кудряшов и иркутянин Роман Зобнин не сыграют за национальную команду в матче Лиги наций УЕФА против команды Швеции, который состоится 20 ноября на стадионе "Френдс Арена" в Сольне. Причина – травмы, которые получили сибиряки.

Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза у полузащитника Романа Зобнина мышечное повреждение, а у защитника Федора Кудряшова проблемы с мышцами приводящей группы бедра. Оба футболиста уже покинули расположение сборной России.

Напомним, Роман Зобнин, который играет сейчас за московский «Спартак» и Федор Кудряшов, защищающий цвета казанского «Рубина», летом этого года выступали за национальную команду на домашнем чемпионате мира. Тогда наша дружина дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам. Также на мировом форуме сыграл защитник из Бурятии Владимир Гранат.

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