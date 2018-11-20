2018-11-20T09:09:51+03:00
Общество

Новый год в Иркутске 2019: праздничая елка появится к концу ноября

В этот раз главная городская елка будет еще ярче и красивее
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Новый год в Иркутске 2018: праздничая елка появится к концу ноября.Новый год в Иркутске 2018: праздничая елка появится к концу ноября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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До встречи Нового года остался всего месяц. Всенародный праздник дарит каждому свои особенные эмоции. Кому-то ближе аромат мандаринов из детства, другие с нетерпением ждут возможности нарядить вместе с близкими елочку мишурой и игрушками, а кто-то и просто будет рад каникулам и отдыху. Подготовка к торжественным мероприятиям уже идет полным ходом. В сквере Кирова начался монтаж новогодней ели. Зеленая красавица высотой 25 метров появится в Иркутске к концу месяца.

- Праздничная программа для жителей города пройдет под знаком года театра в России, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Ежегодный ледяной городок наполнят более чем 20 тематических скульптур.

В этом году главная городская елка будет еще ярче и красивее, чем обычно. На четырех тысячах веток обновят старую хвою.

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