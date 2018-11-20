Очень хотел получить приз: ангарчанин топором разломал автомат с мягкими игрушками

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-20T13:18:15+03:00

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Необычное ограбление произошло в одном из торговых центров 86-го квартала Ангарска. В здание вошел мужчина с топором в руках, разбил стекло у автомата с призами, и, похитив из него три мягкие игрушки, скрылся. Благо, один из сотрудников быстро сориентировался и проследил за любителем игрушечных зайчиков. Когда преступник зашел в подъезд одного из домов, идущий по его следу менеджер, сообщил в полицию.

- Задержанным оказался 29-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейским он рассказал, что за день до случившегося он проиграл 1 тысячу рублей, так и не сумев вытащить манипулятором желанную награду из этого автомата. На следующий день ангарчанин решил вернуться и заполучить приз силой.

Эту версию сейчас проверяют оперативники. Будет ли заведено уголовное дело неизвестно. Но ясно одно, восстановить поврежденный автомат с игрушками хулигану наверняка придется.