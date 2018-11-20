2018-11-20T14:21:52+03:00
Происшествия

В Жигалово, где опровергают эпидемию, после ОРВИ умер 3-месячный ребенок

Возбуждено уголовное дело
Яна ЛИСИНА
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В Жигалово возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-х месячного ребенка.В Жигалово возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-х месячного ребенка.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла в поселке Жигалово Иркутской области. В районной больнице скончался трехмесячный малыш от осложнений, полученных от перенесенной острой респираторно-вирусной инфекции.

- Медицинская документация направлена на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Известно, что у мальчика были врожденные заболевания.

Кроме того, из-за серии публикаций в СМИ по поводу того, что в районе много заболевших ОРВИ, следователи начали проверку по статье «халатность», чтобы объективно установить обстоятельства.

Уголовное дело после смерти грудничка расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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