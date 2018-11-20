Аферист представляясь актером из Австралии выманил у иркутянки миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2018-11-20T16:34:38+03:00

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Мечта о большой и чистой любви разбила не только сердце жительницы Иркутска, но и пробила огромную дыру в бюджете сибирячки. В социальной сети с 42-летней женщиной познакомился завидный жених, привлекательный и популярный актер. К тому же из самой Австралии. Иркутянка не догадывалась, что все это время ей манипулировал мошенник, с головой уйдя в виртуальный мир любви. Далее жулик действовал от лица якобы адвоката знаменитости.

- Аферист предложил женщине организовать приезда жениха в Россию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Ее попросили оплатить вымышленные расходы на визу, а также страховку и стоянку частного самолета.

Влюбленная женщина, не имея нужной суммы, обратилась в банк, где взяла кредит. Всего она перевела преступнику 980 тысяч рублей. Получив желаемое, мошенник перестал выходить на связь. Только тогда доверчивая иркутянка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики устанавливают личность жулика.