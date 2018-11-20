Таможня на страже: 900 игл для акупунктуры пытался привезти в Иркутск житель Китая

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-20T16:37:14+03:00

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В международном аэропорту Иркутска таможенники обнаружили в багаже гражданина Китая около 900 игл, предназначенных для акупунктуры. Везли товар из Пекина, а предназначался он, со слов пассажира, для одной из частных клиник Воронежа.

- В соответствии с правовыми нормами Евразийского экономического союза коммерческие товары подлежат таможенному декларированию в установленном порядке с уплатой таможенных платежей, - сообщили в ведомстве.

Пассажир же самостоятельно выбрал «зеленый» коридор, который подразумевает перемещение товаров, не подлежащих декларированию. Кроме того, у нарушителя не было документы, подтверждающих стоимость ввозимого товара. Иглы изъяли и отправили на экспертизу для определения их стоимости. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Акупунктура - направление в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм осуществляется специальными иглами через особые точки на теле. Считается, что через точки, якобы, циркулирует «жизненная энергия».