2018-11-20T16:47:00+03:00
Общество

Движение транспорта по улице 5-й Армии ограничат в Иркутске

Это связано с ремонтом
Яна ЛИСИНА
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Движение транспорта по улице 5-й Армии ограничат в Иркутске.Движение транспорта по улице 5-й Армии ограничат в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! По возможности двигайтесь в объезд улицы 5-Армии. На ее участке от улицы Чкалова до проезда под Глазковским мостом будет частично ограничено движение.

- Действовать ограничение будет с 20 ноября по 2 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. - Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

А в это время с 12 ноября ограничено движение транспорта по путепроводу на улице Ширямова. Это коснулось участка дороги, под которым проходят трамвайные пути.

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