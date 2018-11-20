2018-11-20T18:40:27+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 21 ноября в городе -9

По области – ветер до 14 м/с
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 21 ноября в городе -9Прогноз погоды в Иркутске: 21 ноября в городе -9Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутск пришло потепление. В среду 21 ноября днем температура воздуха будет -7, -9 градусов, а сегодняшней ночью около -18. В остальном, переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер дует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с.

- По Иркутской области также переменная облачность, местами: ночью небольшой снег, днём небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -13,-18, при прояснении -23,-28. Днём -4,-9, при облачной погоде -12,-17. В верхнеленских, Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных районах ночью -24,-29, при прояснении -34,-39, днём -13,-18, местами -23,-28.

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