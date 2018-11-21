Молодежный Кубок России по санному спорту: у братчан два первых, три вторых и третье места

СЕГОДНЯ 03:31 2018-11-21T03:31:19+03:00

У братчан два первых, три вторых и третье места на Молодежном Кубке по санному спорту. Фото: Минспорта Иркутской области

Изменить размер текста: A A

На Олимпийской трассе в Сочи накануне завершились всероссийские соревнования по санному спорту «Молодежный Кубок». Иркутскую область на них представляли саночники спортивной школы олимпийского резерва серебряного призёра Олимпиады-2006, бронзового призёра Олимпиады-2010 Александра Зубкова.

- В «Кубке» приняли участие более 60 спортсменов из Москвы, Московской, Кемеровской и Иркутской областей, Красноярского и Пермского краев, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Итак, вот они наши земляки-победители. Одноместные сани: второе место у Дарьи Олесик, в другой возрастной категории так же в одиночных - третье место у Снежаны Лысаковой. У юношей в одноместных санях Халил Абилов стал первым, а Вадим Тануйлов поднялся на вторую ступень пьедестала.

Первое место в женских двухместных санях занял экипаж Евгении Болониной и Ульяны Щербининой. Второе место опять же у наших землячек - Снежаны Лысаковой и Анастасии Азаровой. Как отмечает Минспорта области, двухместный экипаж – это новая дисциплина в санном спорте.

Конечно, особой благодарности заслуживают наставники юных спортсменов. Дарья Олесик, Снежана Лысакова и Анастасия Азарова тренируются у Александра Стоянова. Халил Абилов, Евгения Болонина и Ульяна Щербинина занимаются под руководством тренера Дмитрия Смирнова. Тренером Вадима Тануйлова является Наталья Ознобихина.