Первенство мира по прыжкам на батуте: у Иркутской области золото и серебро

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-21T04:22:17+03:00

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Первенство мира по прыжкам на батуте завершилось накануне в Санкт-Петербурге. Турнир собрал более тысячи спортсменов из 43 стран. Всего россияне завоевали 34 медали. Спортсмены из Иркутской области вернулись с двумя. В копилки наших земляков – серебро и золото.

- Иркутянин, мастер спорта России Борис Егоров занял первое место в прыжках на двойном минитрампе в возрастной категории 17-21 год, - отмечают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - На этих соревнованиях Борис выполнил норматив мастера спорта международного класса, набрав 74,9 балла и обогнав ближайшего соперника на целых три балла. Второе место занял спортсмен из Бразилии, замкнул призовую тройку представитель Австралии.

Дарья Неспанова из Братска пока что только кандидат в мастера спорта, но наверняка это ненадолго, ведь юная спортсменка привезла с мировых соревнований серебряную медаль! Дарья выступала среди девушек 13-14 лет в прыжках на двойном минитрампе и уступила всего лишь 0,1 балла спортсменке из США.

Борис Егоров тренируется во Дворце спорта «Юность» города Иркутска у Сергея Баранникова. Дарья Неспанова занимается в спортивной школе олимпийского резерва в Братске. Ее тренерами являются Тамара Шмата и Сергей Баранников.