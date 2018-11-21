2018-11-21T04:37:45+03:00
Звезды

Первый швейный фестиваль пройдет в Иркутске

В программе – бой стилистов
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске шьют как повседневную одежду, так и для балов.В Иркутске шьют как повседневную одежду, так и для балов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске на 2 декабря запланировано уникальное для нашего города событие. В столице Приангарья пройдет первый фестиваль швей «Фашионарий». В последнее время шитье одежды для себя или на заказ становится все более популярным. Уникальная одежда – еще один способ выразить свой внутренний мир. Она отражает и вкусы, и характер своего создателя.

- Состязание ателье станет одним из мероприятий программы. Также на фестивале состоится бой стилистов, круглый стол о швейном и модном бизнесе и модные показы, будет организован шоу-рум, - сообщают организаторы. – Фестиваль станет объединяющей площадкой для всех, кто шьёт. Шьёт в ателье, на дому, учится в швейной школе. Шьёт сам или заказывает себе наряды. Да и просто любит моду и стиль.

Пройдет встреча шьющих на базе арт-завода «Доренберг».

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