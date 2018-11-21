В Иркутской области открыли первый ледовый переход

СЕГОДНЯ 04:56 2018-11-21T05:01:58+03:00

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В Киренске Иркутской области открыли первый в этом году ледовый переход. Только для пешеходов! Находится он в м-не Солнечный, через реку Лена.

- Протяженность перехода 400 метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Толщина льда составляет 16 сантиметров и является безопасной для передвижения пешеходов. Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами.

Переход через реку Лену будет эксплуатироваться в течение осенне-зимнего сезона при ежедневном контроле толщины и структуры льда. Выезд транспорта на лед по-прежнему категорически запрещен!