2018-11-21T05:01:58+03:00
Общество

В Иркутской области открыли первый ледовый переход

Он расположен в городе Киренск
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
В Иркутской области открыли первый ледовый переходВ Иркутской области открыли первый ледовый переходФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Киренске Иркутской области открыли первый в этом году ледовый переход. Только для пешеходов! Находится он в м-не Солнечный, через реку Лена.

- Протяженность перехода 400 метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Толщина льда составляет 16 сантиметров и является безопасной для передвижения пешеходов. Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами.

Переход через реку Лену будет эксплуатироваться в течение осенне-зимнего сезона при ежедневном контроле толщины и структуры льда. Выезд транспорта на лед по-прежнему категорически запрещен!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не прошла мимо: жительница Усть-Кута спасла от избиения местного жителя
Красноярский вуз проведет в Ангарске фестиваль для абитуриентов
Первый швейный фестиваль пройдет в Иркутске
Первенство мира по прыжкам на батуте: у Иркутской области золото и серебро
В Иркутске открылась продажа билетов на концерты с участием Дениса Мацуева
Грузовой поезд загорелся в Иркутской области во время торможения
Молодежный Кубок России по санному спорту: у братчан два первых, три вторых и третье места
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга
Прогноз погоды в Иркутске: 21 ноября в городе -9
Движение транспорта по улице 5-й Армии ограничат в Иркутске
Таможня на страже: 900 игл для акупунктуры пытался привезти в Иркутск житель Китая
Аферист представляясь актером из Австралии выманил у иркутянки миллион рублей
СК РФ: ценных соколов стоимостью 9 млн рублей вывезли из Иркутска в Белгородскую область