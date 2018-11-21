Не прошла мимо: жительница Усть-Кута спасла от избиения местного жителя
Увидела, как на улице несколько неизвестных жестоко избивают мужчину и не прошла мимо жительница Усть-Кута Светлана Лысогорская. Женщина сразу вызвала полицию, но дожидаться приезда оперативников не стала. Она вмешалась в конфликт и помогла отбить пострадавшего от хулиганов, которых вскоре задержал прибывший наряд.
- Кроме того, свидетельские показания Светланы Лысогорской легли в основу расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все нарушители уже арестованы и ждут приговора суда.
Ну а отчаянную сибирячку уже поощрили местные полицейские. Сыщики отметили ее содействие и помощь полиции в раскрытии тяжкого преступления.
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