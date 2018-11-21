Владельцы картинг-клуба выплатили иркутянке 450 тысяч рублей за разрыв печени

СЕГОДНЯ 07:09 2018-11-21T07:11:55+03:00

Во время заезда девушка врезалась в отбойник и ударилась о руль карта

Изменить размер текста: A A

Жительница Иркутска, которая в апреле прошлого года получила тяжелую травму во время заезда в картинг-клубе, наконец дождалась выплаты морального ущерба. Напомним, во время заезда девушка врезалась в отбойник и ударилась о руль карта. Пострадавшая почувствовала резкую боль в животе, ей вызвали скорую. В областной больнице ей провели экстренную операцию. Выяснилось, что иркутянка получилась разрыв печени, отрыв желчного пузыря, который в итоге пришлось удалять, а печень ушили.

После этого пострадавшая обратилась с иском в суд. В итоге с владельца картинг-клуба взыскали компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и штраф в 150 тысяч рублей.

- Судебные приставы наложили арест на две карт-машины для передачи их на реализацию, - сообщили в пресс-службе УФССП России Иркутской области. - После этого владелец клуба выплатил компенсацию в полном объеме.