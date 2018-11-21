Делали закладки по городу: банду наркодилеров задержали в Ангарске

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-21T09:00:41+03:00

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В Ангарске стало на несколько наркоторговцев меньше. Полицейские провели удачную операцию по задержанию банды наркодилеров, которые несколько месяцев травили горожан запрещенными веществами. Наручники захлопнулись на руках двух мужчин 23 и 32-летнего возраста и 33-летней женщины.

Выяснилось, что преступники организовали целый канал сбыта зелья наркозависимым. Злоумышленники продавали запрещённые вещества через Интернет. Затем делали так называемые закладки по городу, а деньги за товар им переводили на банковские карты. Во время обысков сыщики изъяли у них около 400 граммов синтетических наркотиков, упаковки, многочисленные сим-карты и другие вещественные доказательства.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Дожидаться суда они будут под стражей.