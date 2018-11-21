Подростки из Усть-Илимска "заработали" полмиллиона рублей, набивая банкомат билетами банка приколов

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-21T11:24:01+03:00

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В одном из банков Усть-Илимска обнаружили терминал полностью набитый фальшивками. Как выяснили сыщики, это было дело рук двух подростков. Молодой человек и его подруга из любопытства попробовали закинуть ненастоящую 5000 купюру, чтобы пополнить счет девушки, но машина не заметила подвоха и проглотила деньги из банка приколов.

После этого шутники бросились скупать игрушечные деньги по всему городу. Вскоре на их счету оказалось 433 500 рублей, все они были зачислены на счет по отработанной схеме. Следующие несколько дней молодые люди провели за шопингом в местных магазинах, скупали все подряд от дорогих сотовых и бытовой техники до одежды и украшений. За все это они расплачивались по карте. Когда работники банка обнаружили обман, то такого прикола, явно не оценили и обратились в полицию.

- Подсудимые не были ранее судимы, – сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда. Они полностью признали свою вину и оказывали содействие следствию. Но это не помогло им избежать уголовной ответственности. Их приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Кроме этого приколистам еще предстоит вернуть банку все потраченные деньги.