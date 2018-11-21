2018-11-21T12:32:36+03:00
Происшествия

Возбуждено дело: мать пятерых детей убили в Иркутске

Ее тело обнаружили на съемной кваритре
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Возбуждено дело: мать пятерых детей убили в Иркутске.Возбуждено дело: мать пятерых детей убили в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагическая история произошла в одном из домов Иркутска. Вечером 20 ноября на съемной квартире по улице Байкальская обнаружили убитую женщину.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". - сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области, - У погибшей иркутянки осталось 5 детей.

Сыщики выясняют подробности случившегося, опрашивают соседей и устанавливают родственников. Пока неизвестно, кто и зачем лишил жизни многодетную мать.

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