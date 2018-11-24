БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Спартаку-Приморье»

СЕГОДНЯ 05:34 2018-11-24T05:34:44+03:00

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Баскетболисты «Иркута» неудачно начали очередную домашнюю серию игр в Суперлиге-1. «Оранжево-черные» на своем паркете уступили «Спартаку-Приморье» из Владивостока со счетом 56:78.

В стартовой четверти противостояние проходило с переменным успехом – вперед вырывались то одни, то другие. Но чаша весов склонилась в пользу гостей – 19:21. В начале второго отрезка нашим парням удалось вырваться вперед, но вскоре у гостей пошли точные броски и к большому перерыву иркутяне уступали 29:41.

- Минус 12 очков на старте второй половины встречи, превратились по ходу третьей десятиминутки в «минус 23» - 38:61. В заключительной четверти «Приморье» сбавило темп, но это не помешало им довести дело до победы, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

После этого поражения «Иркут» расположился на 12 месте в турнирной таблице. Следующий матч наши баскетболисты проведут на своем паркете 26 ноября. Соперник – «Восток-65» из Южно-Сахалинска.