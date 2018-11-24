2018-11-24T05:34:44+03:00
Спорт

БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Спартаку-Приморье»

Иркутская команда находится на 12 месте турнирной таблицы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Спартаку-Приморье»БК «Иркут» на своем паркете проиграл «Спартаку-Приморье»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Баскетболисты «Иркута» неудачно начали очередную домашнюю серию игр в Суперлиге-1. «Оранжево-черные» на своем паркете уступили «Спартаку-Приморье» из Владивостока со счетом 56:78.

В стартовой четверти противостояние проходило с переменным успехом – вперед вырывались то одни, то другие. Но чаша весов склонилась в пользу гостей – 19:21. В начале второго отрезка нашим парням удалось вырваться вперед, но вскоре у гостей пошли точные броски и к большому перерыву иркутяне уступали 29:41.

- Минус 12 очков на старте второй половины встречи, превратились по ходу третьей десятиминутки в «минус 23» - 38:61. В заключительной четверти «Приморье» сбавило темп, но это не помешало им довести дело до победы, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

После этого поражения «Иркут» расположился на 12 месте в турнирной таблице. Следующий матч наши баскетболисты проведут на своем паркете 26 ноября. Соперник – «Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пытались ограбить соседскую квартиру: жительница Киренска помогла задержать домушников
Рассказали о теракте в Беслане и войне в Чечне: три Героя России встретились с иркутскими кадетами
Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро Кубка наций в Австрии
Парковку на участке бульвара Рябикова запретят в Иркутске
СК начал проверку халатности учителей в Малом Голоустном
В ТРЦ «Карамель» сработала пожарная сигнализация
Иркутские ученые обнаружили и изучили неизвестную пещеру в Ольхонском районе
В Иркутске вечером в пятницу, 23 ноября, пробки 8 баллов
Почетный знак «Материнская слава» получили одиннадцать жительниц Приангарья
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с представителем ТПП Венгрии Чабой Ференцом
Пропала без вести: в Иркутске разыскивают 50-летнюю женщину
Аферист обманул ангарчанку почти на 400 тысяч рублей
Более 400 тысяч рублей похитили у жителя Бодайбо в подъезде жилого дома
Многодетную мать из Иркутска, не выплачивающую алименты на содержание детей, приговорили к ограничению свободы
Подозреваемых в серии квартирных краж задержали в Иркутске
Землетрясение на Байкале 23 ноября: толчки земной коры достигли 3-4 баллов
Жители Братска начали получать субсидии на приобретение жилья взамен аварийного
ИНК досрочно выполнила все условия соглашения с Якутией в 2018 году