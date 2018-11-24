Парковку на участке бульвара Рябикова запретят в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-24T06:35:20+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку на участке бульвара Рябикова, 63 – возле Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства. Запрещающие знаки там установят с 13 декабря. Чтобы ваше авто не увез эвакуатор, будьте внимательными.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, запрет стоянки связан с тем, что припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники, медицинских и аварийных служб на территорию колледжа.

Напомним, с 29 ноября запретят парковаться и по улице Карла Маркса на участке от улицы Франк-Каменецкого до улицы Декабрьских Событий. Знаки там появятся для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также увеличить пропускную способность этого участка.

Кроме того, с 21 ноября также запрещено оставлять свой автомобиль по улице Грибоедова перед поворотом на улицу Лермонтова за торговым центром «Лермонтов».