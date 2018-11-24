Парковку на участке бульвара Рябикова запретят в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку на участке бульвара Рябикова, 63 – возле Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства. Запрещающие знаки там установят с 13 декабря. Чтобы ваше авто не увез эвакуатор, будьте внимательными.
Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, запрет стоянки связан с тем, что припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники, медицинских и аварийных служб на территорию колледжа.
Напомним, с 29 ноября запретят парковаться и по улице Карла Маркса на участке от улицы Франк-Каменецкого до улицы Декабрьских Событий. Знаки там появятся для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также увеличить пропускную способность этого участка.
Кроме того, с 21 ноября также запрещено оставлять свой автомобиль по улице Грибоедова перед поворотом на улицу Лермонтова за торговым центром «Лермонтов».