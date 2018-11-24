СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-24T07:43:12+03:00

Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро Кубка наций в Австрии. Фото: официальный сайт Федерации санного спорта России.

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Саночник из Братска Александр Горбацевич неплохо начал новый международный сезон. На Кубке наций в австрийском Инсбруке 24-летний сибиряк завоевал серебряную медаль в мужских одноместных санях. Наш спортсмен уступил хозяину трассы австрийцу Нико Глейршеру 0,048 секунды. Бронзова медаль также досталась представителю хозяев трассы - Джонасу Мюллеру.

- Еще успешнее выступили двухместные экипажи - победу одержали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.

Добавим, что 25 ноября в программе Кубка наций заезды в женской дисциплине и соревнования двухместных экипажей.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Горбацевич

Родился 16 августа 1994 года в Братске.

Рост – 176 см.

Вес - 84 кг.

Мастер спорта по санному спорту.

Достижения

Бронзовый призер Кубка России, серебряный призер первенства России среди юниоров, в составе команды молодежной сборной по санному спорту занял 3-е место на первенстве Европы. На чемпионате Европы 2014 года среди юниоров занял 5-е место в личном зачете.

Бронзовый призер чемпионата России 2017 в спринте.