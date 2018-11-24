Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро Кубка наций в Австрии
Саночник из Братска Александр Горбацевич неплохо начал новый международный сезон. На Кубке наций в австрийском Инсбруке 24-летний сибиряк завоевал серебряную медаль в мужских одноместных санях. Наш спортсмен уступил хозяину трассы австрийцу Нико Глейршеру 0,048 секунды. Бронзова медаль также досталась представителю хозяев трассы - Джонасу Мюллеру.
- Еще успешнее выступили двухместные экипажи - победу одержали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.
Добавим, что 25 ноября в программе Кубка наций заезды в женской дисциплине и соревнования двухместных экипажей.
ДОСЬЕ «КП»
Александр Горбацевич
Родился 16 августа 1994 года в Братске.
Рост – 176 см.
Вес - 84 кг.
Мастер спорта по санному спорту.
Достижения
Бронзовый призер Кубка России, серебряный призер первенства России среди юниоров, в составе команды молодежной сборной по санному спорту занял 3-е место на первенстве Европы. На чемпионате Европы 2014 года среди юниоров занял 5-е место в личном зачете.
Бронзовый призер чемпионата России 2017 в спринте.