СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-24T10:18:11+03:00

Рассказали о теракте в Беслане и войне в Чечне: три Героя России встретились с иркутскими кадетами. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

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Сразу трое почетных гостей приехали в Иркутский кадетский корпус им. П.А. Скороходова, чтобы встретиться с местными кадетами. Встречу с тремя Героями России Вячеславом Бочаровым, Вячеславом Сивко и Сергеем Ворониным инициировал руководитель Следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Бунёв.

Благодаря этому, юным сибирским военным предоставилась возможность пообщаться с Героями и задать им любые вопросы.Так, офицер Управления «В» («Вымпел») Вячеслав Бочаров рассказал ребятам, как участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне и освобождал заложников во время теракта в Беслане, во время которого получил тяжёлое ранение.

- Герои обсудили с ребятами и очень важные сегодня и извечно актуальные вопросы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Во имя чего совершаются подвиги и переносятся неимоверные тяготы и лишения? Почему люди жертвуют своими жизнями во имя интересов Отечества?

Ну а после встречи Герои дали подрастающему поколению напутствие: не оставаться равнодушными, так как именно равнодушие становится первопричиной многих бед на земле.