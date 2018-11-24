ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Рубину» из Тюмени

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-24T14:34:15+03:00

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Очередное поражение в Высшей хоккейной лиге потерпели хоккеисты ангарского «Ермака». В домашнем матче «оранжевые» проиграли «Рубину» из Тюмени со счетом 1:3.

В стартовом периоде игры гости нанесли 19 бросков в створ ворот голкипера ангарчан Вадима Никитина и один из достиг цели. Вперед «Рубин» вывел Никита Лисов. Во втором отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала преимущество команды из Тюмени удвоил Денис Ячменев, но вскоре надежду болельщикам вернул игрок «оранжевых» Артем Воробьев, который размочил счет. В заключительной 20-минутке ангарчане пытались сравнять счет и в самой концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили третью шайбу в пустую рамку.

После этого поражения «Ермак» по-прежнему находится на самом дне турнирной таблицы. Следующий матч «оранжевые» проведут 29 ноября в гостях с ХК «Тамбов».