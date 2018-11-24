СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-24T17:35:52+03:00

Проезд в общественном транспорте Ангарска с 1 декабря подорожает с 20 до 25 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Перевозчики уведомили ангарскую мэрию о необходимости повышения проезда. Они мотивируют это выросшими расходами на топливо и обслуживание автопарка. В последний раз цена проезда менялась в 2016 году.

Увеличение платы также связывают с социальными нагрузками, которые несут транспортные фирмы города. По их словам, новая цена позволит индексировать зарплаты водителей, врачей, диспетчеров, мойщиков и других работников сферы перевозок.

На встрече предпрениматели и городские власти договорились, что при оплате картами системы «Электронный кошелёк» оплата составит 23 рубля, наличными - 25 рублей.

- Для школьников проезд по карте будет стоить 15 рублей, многодетным семьям сохранят 50 бесплатных поездок в месяц, - сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. - Изменения не каснутся жителей Одинска, Мегета и Саватеевки.

Льготная цена билета сохранится и для учителей, прежняя цена 15 рублей сохранится как минимум до конца года.