"Граждане СССР" вынесли "приговор" с высшей мерой наказания приставам Бурятии, чтобы не платить долги

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-25T06:15:51+03:00

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Жительница Бурятии отказывалась платить по счетам и расплачиваться по штрафам за нарушение ПДД, ссылаясь на то, что... считает себя гражданкой Союза Советских Социалистических Республик. Спектакль 28-летняя жительница Улан-Удэ, которая первые полгода своей жизни действительно была гражданкой СССР, устроила вместе со своим знакомым прямо в Службе судебных приставов.

-Дальнейшие события, развернувшиеся на глазах судебных приставов, люди в погонах характеризуют не иначе, как представление: для начала посетители прочитали лекцию, о том, что грядет новый порядок, затем стали записывать действия сотрудников на камеру телефона, потом начали их оскорблять и игнорировать законные требования по предоставлению имущества для наложения ареста, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Шоу продолжалось два часа. Закончилось оно ни больше, ни меньше как составлением посетителями протокола «о регистрации преступления на территории СССР в военное время представителем нелегитимных структур». Составители документа по законам военного времени единолично вынес «приговор» c вышей мерой наказания.

Что это было, трудно сказать. Вероятнее всего, считают приставы - своеобразный метод ухода от ответственности за совершенные правонарушения, в числе которых отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения во время управления автомобилем. Судебные приставы наложили арест на ее сотовый телефон и машину. Toyota Camry Gracia, 1993 года выпуска, в тот же день была направлена на специализированную стоянку.

В отношении же буйных "граждан СССР" составили протокол за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.Теперь женщине придется заплатить всю сумму - и 42 тысячи рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения, и 48 тысяч рублей за кредит. А также -услуги эвакуатора и платной стоянки. Из-за шоу расходы выросли, к ним добавился штраф.