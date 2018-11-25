Градоначальник-гонщик: мэр Братска выиграл первый заезд городского чемпионата по автокроссу

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-25T07:02:02+03:00

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Состоялся первый этап Чемпионата Братска по автокроссу. Соревнования проходили на трассе «Сибирь». Пилоты состязались в трех классах: "Супер авто" - полный привод, "Супер-1600" - передний привод, "Д2 классика" - задний привод. Всего в соревнованиях приняли участие более 40 гонщиков, в том числе спортсмены из Улан-Удэ, Читы, Омска и Красноярска.

Интересно, что у участников заездов были одинаковые автомобили - отечественные «восьмерки», они имеют форсированные двигатели, модифицированные системы управления и подвеску, каркас безопасности и другие необходимые вещи для профессиональных гонок. Гонщики «знакомились» с авто во время тренировочных заездов.

Поучаствовал в гонках и мэр Братска Сергей Серебренников. Как сообщили в пресс-службе города, на тренировке он «уверенно «вкатился» в конфигурацию трассы».

А уже после гонок градоначальник поделился впечатлениями на свой странице в Фейсбуке. Он победил в первом заезде, пришел четвертым во втором, и в итоге занял второе место в соревновании.

- Те, кто любит скорость меня поймут. Невероятный драйв и всплеск адреналина! И машину должен чувствовать, и трассу, и стратегию свою выработать в заезде. И, конечно, госпожа удача тоже рулит. Два заезда прошли на одном дыхании, - рассказал Серебренников.