«Байкал-Энергия» на своем льду проиграла казанскому «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-25T10:05:29+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли порадовать болельщиков в очередном домашнем матче и проиграли в родных стенах «Динамо-Казани» со счетом 3:5.

Свое преимущество команда из столицы Татарстана обозначила уже на первых минутах встречи. К 7-й минуте гости вели в счете 2:0 после голов Дениса Горячева, который был точен с 12-метровой отметки и Максима Рязанова. Вскоре наши парни смогли размочить счет благодаря точному удару форварда Евгения Волгужева. А после в игре хозяев произошел неудачный отрезок, во время которого бело-синие пропустили три мяча. Один из них забил экс-игрок «Байкал-Энергии» Егор Егорычев, а два легендарный 44-летний нападающий Сергей Обухов. На перерыв наша дружина ушла, уступая 1:5.

Во втором отрезке командам пришлось бороться не только друг с другом, но и еще с сильнейшим снегопадом, который обрушился на Иркутск. Но даже в таких сложных погодных условиях иркутяне смогли отыграть еще два мяча. Отличились все тот же Евгений Волгужев и Петр Захаров. Казанцы больше не потревожили нашего вратаря Григория Лапина, но добытого преимущества им вполне хватило, чтобы довести дело до победы.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 28 ноября. В этот день в Иркутск пожалует еще одно «Динамо», но уже московское.