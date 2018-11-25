Шквалистый ветер перевернул остановочный павильон в Иркутске
Иркутская область продолжает находится под ударом стихии. Сильный ветер перевернул павильон остановки в Свердловском районе Иркутска. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщили очевидцы случившегося, металлическую конструкцию остановки «Ботанический сад» опрокинул штормовой ветер. По стечению обстоятельств в этот момент в павильоне никого не было. Пока неизвестно, когда остановке вернут прежний вид и поставят павильон на место.
По прогнозам синоптиков штормовой ветер на территории всей Сибири продлится еще несколько дней.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сильный порывы ветра будут достигать 25-35 метров в секунду. Спасатели просят жителей области отложить автомобильные поездки и пешие прогулки на дальние расстояния.
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