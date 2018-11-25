Шквалистый ветер перевернул остановочный павильон в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-25T11:06:47+03:00

По прогнозам синоптиков ухудшение погоды может продлиться несколько дней

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Иркутская область продолжает находится под ударом стихии. Сильный ветер перевернул павильон остановки в Свердловском районе Иркутска. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы случившегося, металлическую конструкцию остановки «Ботанический сад» опрокинул штормовой ветер. По стечению обстоятельств в этот момент в павильоне никого не было. Пока неизвестно, когда остановке вернут прежний вид и поставят павильон на место.

По прогнозам синоптиков штормовой ветер на территории всей Сибири продлится еще несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сильный порывы ветра будут достигать 25-35 метров в секунду. Спасатели просят жителей области отложить автомобильные поездки и пешие прогулки на дальние расстояния.

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