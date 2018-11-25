Из-за аварии с участием нескольких машин образовалась большая пробка у ТЦ в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-25T11:03:49+03:00

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Метель и плохая видимость на дороге стали причиной аварии с участием нескольких автомобилей у торгового центра «Jam Молл» в Иркутске. Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадавших нет, но столкнулись несколько машин, вероятно, пять.

- Образовалась пробка, стоит все вплоть до ул. Маяковского, - рассказала сотрудник «КП» корреспонденту. Девушка стала очевидцем аварии.

Сервис «Яндекс-Пробки» сообщает, что затруднено движение в районе торгового центра. Скорость движения на улицах Аргунова и Сергеева составляет не более 7 км/ч.

А в это время серьезная авария произошла в Зиминском районе 25 ноября, в воскресенье, около двух часов дня. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют подробности ДТП. Столкнулись пассажирский автобус «Mercedes» и легковой автомобиль «Lexus-LX570». Пострадали шесть человек, одному потребовалась госпитализация.