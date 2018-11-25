Партию истребителей Су-30, изготовленных в Иркутске, передадут для комплектования Курской авиабазы
Два истребителя поколения «4 плюс» поступят военным из иркутского авиазавода для формирования новой эскадрильи в Курской области. Воздушные судна уже подготовлены к перелету протяженностью более 5 тысяч километров – из Иркутска в Курск.
- Пара войдет в боевой состав формируемой эскадрильи, которые заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ, - сообщили в минобороне РФ. - В конце ноября 2018 года завершится комплектование всего нового парка боевой авиационной техники, вооруженной сверхманевренными истребителями.
Для справки, Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных погодных условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».