2018-11-25T12:19:53+03:00
Политика

Партию истребителей Су-30, изготовленных в Иркутске, передадут для комплектования Курской авиабазы

Новые самолеты заменят устаревшие МиГ-29СМТ
Яна ЛИСИНА
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Авиазавод «Иркут» передаст заключительную партию истребителей Су-30 СМ для комплектования Курской авиабазы ЗВО.Авиазавод «Иркут» передаст заключительную партию истребителей Су-30 СМ для комплектования Курской авиабазы ЗВО.Фото: c cайта Министерства обороны России.
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Два истребителя поколения «4 плюс» поступят военным из иркутского авиазавода для формирования новой эскадрильи в Курской области. Воздушные судна уже подготовлены к перелету протяженностью более 5 тысяч километров – из Иркутска в Курск.

- Пара войдет в боевой состав формируемой эскадрильи, которые заменят по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ, - сообщили в минобороне РФ. - В конце ноября 2018 года завершится комплектование всего нового парка боевой авиационной техники, вооруженной сверхманевренными истребителями.

Для справки, Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных погодных условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

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