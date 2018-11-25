19-летняя Кристина Ткачева из Бурятии взяла бронзу на ЧМ по боксу в Индии

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-25T15:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летняя Кристина Ткачева завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по боксу в Индии. Это единственная медаль для сборной России на женском чемпионате. Для Кристины эти взрослые соревнования стали первыми после юниорских.

Кристина выступала в весовой категории свыше 81 килограмма. Сибирячка в четвертьфинале выиграла у спортсменки из Узбекистана Гузаль Исматовой, но во встрече за выход в финал уступила Шеннур Демир.

Следующий чемпионат мира пройдет осенью 2019 года в Улан-Удэ и будет отборочным к Олимпийским играм-2020 в Токио.

- Поздравляю всех жителей нашей республики, спортивную общественность, тренерский состав и Кристину с заслуженной медалью. Ты - пример упорства, трудолюбия и целеустремленности для всех нас, - поздравил юное дарование на свой странице в Фэйсбуке глава Бурятии Алексей Цыденов.