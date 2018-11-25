2018-11-25T15:24:51+03:00
Спорт

19-летняя Кристина Ткачева из Бурятии взяла бронзу на ЧМ по боксу в Индии

Она стала единственной спортсменкой из России, принесшей сборной медаль
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: страница в Фэйсбуке Алексея Цыденова.ФОТО: страница в Фэйсбуке Алексея Цыденова.
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19-летняя Кристина Ткачева завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по боксу в Индии. Это единственная медаль для сборной России на женском чемпионате. Для Кристины эти взрослые соревнования стали первыми после юниорских.

Кристина выступала в весовой категории свыше 81 килограмма. Сибирячка в четвертьфинале выиграла у спортсменки из Узбекистана Гузаль Исматовой, но во встрече за выход в финал уступила Шеннур Демир.

Следующий чемпионат мира пройдет осенью 2019 года в Улан-Удэ и будет отборочным к Олимпийским играм-2020 в Токио.

- Поздравляю всех жителей нашей республики, спортивную общественность, тренерский состав и Кристину с заслуженной медалью. Ты - пример упорства, трудолюбия и целеустремленности для всех нас, - поздравил юное дарование на свой странице в Фэйсбуке глава Бурятии Алексей Цыденов.

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