Погода в Иркутске: 26 ноября в городе ветер, - 10

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-25T16:37:48+03:00

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Погода разыгралась не на шутку. В Иркутске и области дуют такие ветра, что есть жертвы этого разгула природы. Предстоящая ночь и день новый готовит жителям Приангарья новые испытания.

По южной и средней части озера Байкал ожидаются порывы ветра до 32-37 м/с. Обстановка в Иркутске, в отличие от области, еще более менее. В городе 26 ноября переменная облачность, в первой половине ночи небольшой снег.

- Днём снега не ожидается, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в течение суток северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы до18 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -8,-10 градусов.

По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер дует западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью в западных, северо-западных, центральных, южных и верхнеленских районах порывы 21-26 м/с, метели. Температура ночью -12,-17, при прояснении -22,-27, в Катангском, северо-восточных районах -20,-25, местами -30,-35. Днём -8,-13, при облачной погоде -18,-23.

Синоптики предупреждают, на дорогах области - снежный накат.