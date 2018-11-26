Первенство России по керлингу: у иркутянок – первое место

СЕГОДНЯ 03:22 2018-11-26T03:22:19+03:00

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Первенство России по керлингу среди девушек до 19 лет завершилось накануне в керлинговом центре «Ледяной куб» в городе Сочи. Всю прошлую неделю девушки из Иркутска доказывали, что они лучшие. А доказать это было не так просто: 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Калининградской, Новосибирской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республик Татарстан и Удмуртия приехали бороться за первое место. Победительниц определили в минувшие выходные. Борьба была напряженная.

- Регламент матча – 8 эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - По результатам игр первое место заняла иркутская команда «Комсомолл 1», в состав которой входили Алина Фахуртдинова, Валерия Денисенко, Нина Поликарпова и скип Елизавета Трухина. Тренер команды – Анна Трухина. Из областной школы «Россия».

Второе место досталось команде «Московская область 1», на третьем месте – команда «Новосибирская область». Что примечательно, на первенстве России по керлингу среди юношей, которое завершилось на неделю раньше, победила также команда из Иркутска.