2018-11-25T17:14:32+03:00
Происшествия

В ДТП в Усольском районе пострадали 4 человека

Среди них пятилетний ребенок
Яна ЛИСИНА
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ДТП в Усольском районе.ДТП в Усольском районе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Серьезная авария произошла в Усольском районе 25 ноября около 19.50 часов на 1821 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись два автомобиля Isuzu Aska и Renault Duster. По предварительной информации, 20-летний водитель седана не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Renault Duster, следовавшим в сторону Иркутска.

- В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок – пассажирка «Рено», девочке 5 лет, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД.

Все пострадавшие доставлены в медучреждение, где им оказывают помощь. Полицейские проводят проверку.

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