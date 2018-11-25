В ДТП в Усольском районе пострадали 4 человека
Серьезная авария произошла в Усольском районе 25 ноября около 19.50 часов на 1821 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись два автомобиля Isuzu Aska и Renault Duster. По предварительной информации, 20-летний водитель седана не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Renault Duster, следовавшим в сторону Иркутска.
- В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок – пассажирка «Рено», девочке 5 лет, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД.
Все пострадавшие доставлены в медучреждение, где им оказывают помощь. Полицейские проводят проверку.
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