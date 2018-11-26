В Иркутске утром 26 ноября пробки 7 баллов

СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-26T04:31:48+03:00

Особенно не повезло водителям на ул. Маяковского

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Затруднено движение в центре города. Практически по всем улицам Иркутска автомашины едут со скоростью не больше 20 км/ч.

Но особенно не повезло, по уже сложившейся практике, жителям Ново-Ленино, которые едут в центр города через Иркутный мост. Пробка здесь начинается еще на ул. Трактовая. Транспорт движется со скоростью 7 км/ч, и когда поток машин вливается на ул. Маяковская, проезд становится еще медленнее – 5 км/ч.

Стоят практически все прилегающие к Маяковского улицы: Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова. На самом Глазковском мосту, по сообщению приложения «Яндекс.Пробки» машины едут 20 км/ч.

Пробки так же на улицах Ленина и Тимирязева, Декабрьских событий.