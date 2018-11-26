Ледовый городок обойдется Иркутску в 1.2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-26T04:46:14+03:00

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Создание и обслуживание традиционного ледяного городка в сквере им. Кирова в этом году обойдется в 1.2 миллиона рублей.

- Работы должны быть выполнены к 20 декабря, - сообщается на сайте госзакупок.

Иркутяне смогут покататься на четырех горках различной высоты от одного до 4 метров. Как всегда у входа будут ледяные арки, различные вырезанные изо льда фигуры. В том числе, Дед мороз и Снегурочка, небольшой лабиринт и ледяной трон.

В целом, город к Новому году уже готовится: горят гирлянды, устанавливают главную елку. Украшают Иркутск как администрация города, так и сами жители. Предвкушение праздника витает в воздухе.