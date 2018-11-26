2018-11-26T04:46:14+03:00
Общество

Ледовый городок обойдется Иркутску в 1.2 миллиона рублей

Праздничная площадка будет готова к 20 декабря
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Иркутск готовится к Новому годуИркутск готовится к Новому годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Создание и обслуживание традиционного ледяного городка в сквере им. Кирова в этом году обойдется в 1.2 миллиона рублей.

- Работы должны быть выполнены к 20 декабря, - сообщается на сайте госзакупок.

Иркутяне смогут покататься на четырех горках различной высоты от одного до 4 метров. Как всегда у входа будут ледяные арки, различные вырезанные изо льда фигуры. В том числе, Дед мороз и Снегурочка, небольшой лабиринт и ледяной трон.

В целом, город к Новому году уже готовится: горят гирлянды, устанавливают главную елку. Украшают Иркутск как администрация города, так и сами жители. Предвкушение праздника витает в воздухе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутске утром 26 ноября пробки 7 баллов
На трассе Иркутск-Чита закрыто движение для большегрузов
Иркутский самолет, застрявший на острове Хайнань, вылетит сегодня
Первенство России по керлингу: у иркутянок – первое место
В ДТП в Усольском районе пострадали 4 человека
Погода в Иркутске: 26 ноября в городе ветер, - 10
19-летняя Кристина Ткачева из Бурятии взяла бронзу на ЧМ по боксу в Индии
Партию истребителей Су-30, изготовленных в Иркутске, передадут для комплектования Курской авиабазы
Шквалистый ветер перевернул остановочный павильон в Иркутске
Из-за аварии с участием нескольких машин образовалась большая пробка у ТЦ в Иркутске
«Байкал-Энергия» на своем льду проиграла казанскому «Динамо»
Рабочий погиб в Иркутской области из-за сорванной ветром крыши
ЧП в колонии №6 Иркутска: крыша общежития горела утром 25 ноября
Градоначальник-гонщик: мэр Братска выиграл первый заезд городского чемпионата по автокроссу
Осторожнее на дорогах: сильный снег прогнозируют синоптики в Иркутской области
"Граждане СССР" вынесли "приговор" с высшей мерой наказания приставам Бурятии, чтобы не платить долги
Проезд в общественном транспорте Ангарска с 1 декабря подорожает с 20 до 25 рублей
Ограбление почты раскрыли по горячим следам в Баяндаевском районе