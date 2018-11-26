В иркутскую зоогалерею привезли сову болотную со сломанным крылом
Птичка приехала из Свирска
В иркутскую зоогалерею привезли сову со сломанным крылом. Фото: Иркутская зоогалерея
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Со всей области везут раненых животных в иркутскую зоогалерею. И всех хозяева зоопарка – Ивушкины пытаются вылечить. Так, на днях к ним попал лебедь-кликун. И вот еще один новый постоялец.
- Среди поступлений в приют за прошедшую неделю есть одна очень симпатичная личность, - говорят сотрудники зоогалереи. – Это сова болотная. Ее привезли к нам из Свирска.
У глазастика сломано крыло. Ветеринары делают все возможное, чтобы вылечить пернатого клиента.